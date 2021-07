“I ripetuti tradimenti a Mara Venier? Ma basta!”: si finirà di parlarne, a distanza di decenni? (Di mercoledì 21 luglio 2021) 70 anni di età e 50 di carriera per Jerry Calà, che si è confessato in un’intervista rilasciata a Barbara Visentin per il Corriere della Sera. Il popolare attore comico italiano ha festeggiato questi traguardi nella serata-evento che si è tenuta ieri sera all’Arena di Verona. Tra gli ospiti c’era anche Mara Venier, ex moglie di Jerry Calà e ancora molto legata all’attore. “È la mia più grande amica. Con l’affetto che resta dopo l’amore e con l’intelligenza, si diventa amici. Per noi è stato naturale – ha detto Calà al Corriere della Sera – Alcune persone rimangono nel cuore e il rapporto si trasforma in qualcos’altro di ugualmente bello e ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 21 luglio 2021) 70 anni di età e 50 di carriera per Jerry Calà, che si è confessato in un’intervista rilasciata a Barbara Visentin per il Corriere della Sera. Il popolare attore comico italiano ha festeggiato questi traguardi nella serata-evento che si è tenuta ieri sera all’Arena di Verona. Tra gli ospiti c’era anche, ex moglie di Jerry Calà e ancora molto legata all’attore. “È la mia più grande amica. Con l’affetto che resta dopo l’amore e con l’intelligenza, si diventa amici. Per noi è stato naturale – ha detto Calà al Corriere della Sera – Alcune persone rimangono nel cuore e il rapporto si trasforma in qualcos’altro di ugualmente bello e ...

