I presidi: per riaprire in sicurezza obbligo vaccino personale scuola (Di mercoledì 21 luglio 2021) Per riaprire le scuole 'in presenza e in totale sicurezza serve l'obbligo del vaccino per il personale scolastico'. Lo afferma l'Associazione nazionale presidi, che giovedì avrà un primo incontro al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 luglio 2021) Perle scuole 'in presenza e in totaleserve l'delper ilscolastico'. Lo afferma l'Associazione nazionale, che giovedì avrà un primo incontro al ...

Advertising

peppeprovenzano : A Campi Bisenzio, con gli operai della #Gkn e con un sindaco del @pdnetwork che ha schierato l’istituzione a difesa… - ilriformista : Non bisogna essere periti informatici, d’altronde, per vedere quello che da cronisti abbiamo potuto verificare con… - MariCatell : RT @dottorbarbieri: ++ ASS. NAZ. PRESIDI CHIEDE OBBLIGO VACCINALE PER INSEGNANTI - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: I presidi: per riaprire in sicurezza obbligo vaccino personale scuola #presidi - benjamn_boliche : RT @rtl1025: ?? 'Bisogna andare oltre le ipotesi sul #greenpass a scuola. Per riaprire gli istituti in presenza e in totale sicurezza serve… -