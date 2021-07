I politici bergamaschi tutti vaccinati: non c’è partito che tenga (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Terzo giornalista che chiama per sapere se sono vaccinato. Finora sono stato gentile, al prossimo parte il vaffa… e la cancellazione dalla lista dei contatti”. Meno male che i parlamentari e i politici bergamaschi non somigliano al deputato Claudio Borghi e tutti ci hanno risposto, anche i suoi colleghi della Lega. Nei giorni in cui il Governo italiano deve decidere se seguire in toto, parzialmente o per niente il modello francese rendendo obbligatorio il Green Pass, ad esempio, per ristoranti al chiuso, locali e trasporti, sale l’attenzione verso chi, per scelta, non ha deciso di vaccinarsi. Il faro, in particolare, è puntato verso i ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Terzo giornalista che chiama per sapere se sono vaccinato. Finora sono stato gentile, al prossimo parte il vaffa… e la cancellazione dalla lista dei contatti”. Meno male che i parlamentari e inon somigliano al deputato Claudio Borghi eci hanno risposto, anche i suoi colleghi della Lega. Nei giorni in cui il Governo italiano deve decidere se seguire in toto, parzialmente o per niente il modello francese rendendo obbligatorio il Green Pass, ad esempio, per ristoranti al chiuso, locali e trasporti, sale l’attenzione verso chi, per scelta, non ha deciso di vaccinarsi. Il faro, in particolare, è puntato verso i ...

