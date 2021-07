I no vax in Italia sono meno di quanto si pensi (e si legga) (Di mercoledì 21 luglio 2021) di Marta Moroni e Cristiano Vezzoni (fonte: www.lavoce.info) sono il 5 per cento le persone che dichiarano di non essere assolutamente disponibili a essere vaccinate. E il dato scende via via che la campagna vaccinale procede. Se sui media c’è una sovraesposizione delle posizioni no vax, è dovuta a superficialità No vax in Italia Quanti sono i “no vax” in Italia? Recentemente La Repubblica ha titolato “No vax due Italiani su dieci” (Ilvo Diamanti, Il virus dell’antipolitica che combatte la scienza, No vax due Italiani su 10). quanto è fondata una tale affermazione? ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) di Marta Moroni e Cristiano Vezzoni (fonte: www.lavoce.info)il 5 per cento le persone che dichiarano di non essere assolutamente disponibili a essere vaccinate. E il dato scende via via che la campagna vaccinale procede. Se sui media c’è una sovraesposizione delle posizioni no vax, è dovuta a superficialità No vax inQuantii “no vax” in? Recentemente La Repubblica ha titolato “No vax dueni su dieci” (Ilvo Diamanti, Il virus dell’antipolitica che combatte la scienza, No vax dueni su 10).è fondata una tale affermazione? ...

Advertising

ilfoglio_it : Lega e Fratelli d'Italia, basandosi sulle indicazioni di Borghi e Lollobrigida, hanno sposato una linea no Vax per… - TizianaFerrario : #ddlZan. Non è serio presentare 700 emendamenti su una legge contro l'odio come ha fatto la $Lega. Fa apparire l'It… - ilfattoblog : I no vax in Italia sono meno di quanto si pensi (e si legga) - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: QUANTI SONO I NO VAX Il 5% delle persone dichiara di non essere disponibile a essere vaccinata. Il dato scende via via che… - ilfattoblog : QUANTI SONO I NO VAX Il 5% delle persone dichiara di non essere disponibile a essere vaccinata. Il dato scende via… -