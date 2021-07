I Milwaukee Bucks hanno vinto il campionato di basket NBA (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il secondo negli ultimi 50 anni: hanno battuto in finale i Phoenix Suns, grazie soprattutto a Giannis Antetokounmpo Leggi su ilpost (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il secondo negli ultimi 50 anni:battuto in finale i Phoenix Suns, grazie soprattutto a Giannis Antetokounmpo

NBAItalia : SIGNORE E SIGNORI, I MILWAUKEE @BUCKS SONO CAMPIONI NBA!!! #NBA | #NBAFinals - Agenzia_Ansa : Basket: Nba, i Milwaukee Bucks vincono il loro secondo titolo dopo 50 anni. Phoenix Suns battuti 105-98 in gara-6 g… - darizio : RT @parallelecinico: I Milwaukee Bucks sono i campioni NBA 2021. 50 punti, 14 rimbalzi, 5 stoppate per un leggendario Giannis Antetokounmpo… - andrea_falivene : RT @repubblica: Milwaukee Bucks campioni Nba dopo 50 anni. Per Antetokounmpo 50 punti e lacrime -