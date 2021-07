I guariti dal covid faranno il vaccino un anno dopo l'infezione (Di mercoledì 21 luglio 2021) AGI - "Attendiamo oggi la circolare della Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute che estenderà a un anno il periodo in cui coloro che sono guariti dal covid potranno effettuare il richiamo della vaccinazione". Lo ha detto all'AGI Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute. "Come da me richiesto da tempo, anche in ragione della durata anticorpale nei soggetti che hanno contratto e superato il virus - ha aggiunto Sileri - si allunga il periodo entro il quale le persone guarite potranno essere vaccinate: 12 mesi e non più l'intervallo 3-6 mesi". Leggi su agi (Di mercoledì 21 luglio 2021) AGI - "Attendiamo oggi la circolare della Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute che estenderà a unil periodo in cui coloro che sonodalpotreffettuare il richiamo della vaccinazione". Lo ha detto all'AGI Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute. "Come da me richiesto da tempo, anche in ragione della durata anticorpale nei soggetti che hcontratto e superato il virus - ha aggiunto Sileri - si allunga il periodo entro il quale le persone guarite potressere vaccinate: 12 mesi e non più l'intervallo 3-6 mesi".

Advertising

reggiotv : Le persone guarite da Covid-19 potranno effettuare una unica dose di vaccino entro 12 mesi dal primo tampone… - aranciaverde : RT @serenel14278447: Ai guariti dal Covid unica dose di vaccino entro 12 mesi (non più 6). «Nuove evidenze scientifiche» Corriere della s… - serenel14278447 : Ai guariti dal Covid unica dose di vaccino entro 12 mesi (non più 6). «Nuove evidenze scientifiche» Corriere della sera - ross27767 : @CBeppe83 @borghi_claudio @LilianaCherubi1 già. Posso pensare che ci sia il terrore di passare per negazionisti (a… - infoitsalute : Per i guariti dal Covid un’unica dose di vaccino entro 12 mesi - L'Unione -