I guai dei trasporti a Roma Grazie a Zingaretti eterno assente Parla il vicesindaco Calabrese | “In otto anni il governatore non ha mosso un dito”

"Zingaretti ha fatto molte promesse ma non ne ha mantenuta nemmeno mezza". A dirlo è il vicesindaco e assessore ai trasporti di Roma, Pietro Calabrese, che mette fine alle accuse della pisana sulla manutenzione della Roma Lido. Sono giorni difficili per i pendolari della Roma Lido con il servizio che rischia rallentamenti e perfino stop per la mancanza di treni. Che sta succedendo? "La responsabilità dei disagi è interamente della Regione Lazio che, da proprietaria dell'infrastruttura, avrebbe dovuto farsi carico delle attività di manutenzione straordinaria, inclusa la ...

