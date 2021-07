(Di mercoledì 21 luglio 2021) di Francesco Sani* Per coloro che hanno passato i 40 anni ed erano ventenni nel 2001, il vertice G8 di– momento clou delle manifestazioni contro la globalizzazione neoliberista e il potere delle multinazionali sul Pianeta con conseguenze disastrose su diritti umani, economia e ambiente – è unail ricordo serve a dire a chi ha 20 anniche il mondo post-era stato già previsto: surriscaldamento climatico, privatizzazione dei beni pubblici, crack delle borse, dominio di Big Pharma nei brevetti… Il modello di sviluppo dominante fu denunciato ...

Advertising

marcodimaio : Ascoltiamo in aula alla Camera l'intervento della ministra Marta #Cartabia sui fatti di #SantaMariaCapuaVetere. C… - RaiTre : SPECIALE #Frontiere - “NOI CHE ABBIAMO VISTO GENOVA …” A vent'anni dai fatti del #G8Genova2001 @francodimare conduc… - TeresaBellanova : Sono trascorsi 20 anni dai fatti terribili alla Scuola #Diaz e nei giorni del #G8Genova2001. Quelle violenze inacce… - ilfattoblog : I fatti del G8 di Genova sono una ferita generazionale. Eppure ricordare oggi ha senso - MIBrutus : RT @marcodimaio: Ascoltiamo in aula alla Camera l'intervento della ministra Marta #Cartabia sui fatti di #SantaMariaCapuaVetere. Che orgo… -

Ultime Notizie dalla rete : fatti del

...Caroccio, Matteo Salvini. "Altro che far west a Voghera si fa strada l'ipotesi della legittima difesa". Così il leader della Lega ha commentato in un video. "Aspettiamo la ricostruzione dei,...... siamo in una guerra contro il virus." Facebook, rispondendo alle accusePresidente, ha ... ma, analizzando il quadro deicomplessivo, potrebbe causare forti ripercussioni all'azienda dato che ...I fatti risalgono alla notte tra il 13 e il 14 agosto del 2019, quando a Castel Volturno, nella provincia di Caserta, un giovane rimase ferito nel ...Forte dei Marmi (Lucca), il 21 luglio 2021 - Il conto alla rovescia è iniziato. Mancano trentaquattro giorni al grande appuntamento del Mattone del Cuore – Olimpiadi del Cuore Associazione Onlus del 2 ...