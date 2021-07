I Bucks sono campioni Nba: Phoenix Suns battuti 4-2, Antetokounmpo riporta il titolo a Milwaukee 50 anni dopo la prima volta (Di mercoledì 21 luglio 2021) I Milwaukee Bucks sono campioni Nba, Giannis Antetokounmpo è l’Mvp delle Finals e la stella del basket mondiale. Con i suoi 50 punti il talento greco ha determinato gara 6, chiusa con il punteggio finale di 105 a 98. Nulla da fare per i Phoenis Suns, sconfitti 4-2 nella serie. Il titolo torna alla franchigia del Wisconsin 50 anni dopo la prima volta, nel lontano 1971. Antetokounmpo ha chiuso la seria con una media di 35.2 punti e 13.2 rimbalzi di media, consacrandosi anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) INba, Giè l’Mvp delle Finals e la stella del basket mondiale. Con i suoi 50 punti il talento greco ha determinato gara 6, chiusa con il punteggio finale di 105 a 98. Nulla da fare per i Phoenis, sconfitti 4-2 nella serie. Iltorna alla franchigia del Wisconsin 50la, nel lontano 1971.ha chiuso la seria con una media di 35.2 punti e 13.2 rimbalzi di media, consacrandosi anche ...

