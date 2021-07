I 157 studenti positivi bloccati a Malta tornano in Italia: charter finanziato dall’ente turismo (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’agenzia governativa per il turismo maltese (Mta) ha deciso di organizzare voli di rientro in patria per gli studenti d’inglese risultati positivi e posti in quarantena. Complessivamente a Malta sono oltre 500, di cui 157 Italiani secondo i dati delle autorità maltesi. Il charter per i nostri connazionali dovrebbe partire entro la fine della settimana, probabilmente venerdì. La Mta, a quanto si apprende, stamani ha chiesto ai responsabili dei gruppi di studenti delle scuole d’inglese di compilare gli elenchi degli studenti posti in quarantena che ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’agenzia governativa per ilmaltese (Mta) ha deciso di organizzare voli di rientro in patria per glid’inglese risultatie posti in quarantena. Complessivamente asono oltre 500, di cui 157ni secondo i dati delle autorità maltesi. Ilper i nostri connazionali dovrebbe partire entro la fine della settimana, probabilmente venerdì. La Mta, a quanto si apprende, stamani ha chiesto ai responsabili dei gruppi didelle scuole d’inglese di compilare gli elenchi degliposti in quarantena che ...

