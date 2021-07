Highlights Italia-Usa 0-2, softball Tokyo 2020 (VIDEO) (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ecco gli Highlights di Italia-Usa, match della prima giornata del torneo di softball di Tokyo 2020. A Fukushima, le azzurre cedono con onore alle favorite americane, che si aggiudicano la sfida per 2-0. L’Italia resiste sino al terzo inning, poi Arioto nel quarto e Munro nel quinto segnano i due punti che indirizzano il match. LA CRONACA COMPLETA Tokyo 2020, softball: RISULTATI E CLASSIFICA Italia-AUSTRALIA: DATA, ORARI, TV E STREAMING IL CALENDARIO COMPLETO DELL’Italia ALLE OLIMPIADI SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ecco glidi-Usa, match della prima giornata del torneo didi. A Fukushima, le azzurre cedono con onore alle favorite americane, che si aggiudicano la sfida per 2-0. L’resiste sino al terzo inning, poi Arioto nel quarto e Munro nel quinto segnano i due punti che indirizzano il match. LA CRONACA COMPLETA: RISULTATI E CLASSIFICA-AUSTRALIA: DATA, ORARI, TV E STREAMING IL CALENDARIO COMPLETO DELL’ALLE OLIMPIADI SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : La prima squadra azzurra in campo a #Tokyo2020 ha ben figurato contro gli USA: vi siete persi la partita dell'Itali… - Gabri2795 : RT @SkySport: ?? Gigio ma l'avevi capito o no? ???? SIAMO CAMPIONI D'EUROPA!! ? Gli highlights di #ItaliaInghilterra su - Gabri2795 : RT @SkySport: ??? CHIELLINI?? ? Porta via il pallone a Sterling ? L’ITALIA È CAMPIONE D’EUROPA Gli highlights di #ItaliaInghilterra su https… - poutsjk : io e papà ci stiamo vedendo gli highlights delle partite dell’Italia io non so se la supereremo mai - lucio6 : @SkySport Potreste per favore inserire on demand le partite intere dell'#Italia a #Euro2020, o almeno gli highlight… -