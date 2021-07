Heather Parisi contro Antonella Clerici | scontro sul vaccino | ' Basta ricatti morali | case farmaceutiche e scienza sono concordi'

(Di mercoledì 21 luglio 2021) E' sa causa delper il Covid 19 fraha condiviso un tweet in cui invita la popolazione italiana a una maggiore adesione alla ...

Advertising

heather_parisi : Basta ricatti morali! Case farmaceutiche e scienza sono concordi che i vaccini non evitano di prendere/trasmettere… - heather_parisi : Italia 15.7.2020: 13 morti covid, media sett 12, nuovi 162, media sett 194 15.7.2021: 9 morti covid, media sett 16… - heather_parisi : Lo studio di Oxford Academic @OUPAcademic dimostra l'esistenza di VBI (infezioni dopo il ciclo vaccinale) sia con g… - leinadace : @JamesZaky @heather_parisi @antoclerici Ma questi dati, sempre richiamando il primo post, sono dati frutto della tu… - leinadace : @JamesZaky @heather_parisi @antoclerici Contagiosa non vuol dire letale,evolutivo certo,i virus sono parassiti endo… -

Ultime Notizie dalla rete : Heather Parisi

E' scontro a causa del vaccino per il Covid 19 fra Antonella Clerici e. Antonella Clerici ha condiviso un tweet in cui invita la popolazione italiana a una maggiore adesione alla campagna vaccinale, incorrendo nell'ira social di. Leggi ...È il caso di. La showgirl, che ormai dai anni risiede ad Hong Kong, si è mostrata contraria al vaccino anti - Covid . Proprio per questo motivo, di recente, si è scontrata con ...Heather Parisi oggi: la Parisi attacca Antonella Clerici, contestando duramente il suo post dedicato ai vaccini contro il COVID-19 ...La campagna vaccinale contro i Covid-19 è stato un tema molto discusso. Su Twitter, è intervenuta la Clerici sottolineando ...