Heather Parisi al veleno contro Antonella Clerici “Basta …”

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Non è di certo un mistero il fatto chein questi mesi ci abbia abituati a sfoghi e attacchi piuttosto duri, soprattutto sui social network. Questo è anche quello che ha fatto nelle scorse ore commentando il post di un noto personaggio televisivo che aveva semplicemente invitato tutti quanti a vaccinarsiil covid. Ma cosa ha scritto l’ex ballerina?, dubbi sul Covid e sul vaccino Sicuramente In diverse occasioni, l’ex ballerina ha già parlato esponendo il suo pensiero riguardo la pandemia da coronavirus e si è anche dichiarata una no vax convinta. Ad ogni modo, ...

Advertising

heather_parisi : Basta ricatti morali! Case farmaceutiche e scienza sono concordi che i vaccini non evitano di prendere/trasmettere… - heather_parisi : Italia 15.7.2020: 13 morti covid, media sett 12, nuovi 162, media sett 194 15.7.2021: 9 morti covid, media sett 16… - heather_parisi : Dati ufficiali del ministero della salute #Israel relativi ai nuovi casi #Covid19 che mettono a confronto vaccinati… - MontanariPier : RT @MMmarco0: Negli ultimi mesi i media italiani hanno chiesto pareri sul vaccino a Enrico Montesano, Albano Carrisi, Heather Parisi e Migu… - JamesZaky : @leinadace @heather_parisi @antoclerici mi puoi cortesemente fornire la fonte di tale tabella? oggi mi son già ritr… -

Ultime Notizie dalla rete : Heather Parisi

E' scontro a causa del vaccino per il Covid 19 fra Antonella Clerici e. Antonella Clerici ha condiviso un tweet in cui invita la popolazione italiana a una maggiore adesione alla campagna vaccinale, incorrendo nell'ira social di...I vaccini ha messo contro anchee Antonella Clerici : su Twitter la conduttrice RAI ha invitato tutti a vaccinarsi provocando la reazione polemica della showgirl. In questi giorni sui social infiamma la polemica tra ...Dopo la difficile rottura con Nilufar Addati, l'ex volto di Uomini e Donne pare aver ritrovato la felicità. Giordano Mazzocchi, infatti, ha annunciato via Instagram la sua nuova relazione, confermando ...Dopo aver trionfato sui tetti europei con la Nazionale, Federico Chiesa si è concesso una piccola vacanza in dolce compagnia della sua fidanzata Benedetta Quagli. Prima di tornare in campo con la Juve ...