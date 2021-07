Guariti dal Covid: un’unica dose di vaccino entro 12 mesi dalla positività (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa annuncia che nei prossimi giorni cambieranno le regole per le persone guarite dal Covid che vorranno vaccinarsi: potranno effettuare una unica dose di vaccino entro 12 mesi dal primo tampone positivo dopo la malattia. Si estendono così i tempi della normativa attuale, che prevede un’unica dose vaccinale entro 6 mesi dalla guarigione “sulla base delle nuove evidenze scientifiche” relative alla durata dell’immunità. Un provvedimento apposito verrà adottato in tempi brevi, già ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa annuncia che nei prossimi giorni cambieranno le regole per le persone guarite dalche vorranno vaccinarsi: potranno effettuare una unicadi12dal primo tampone positivo dopo la malattia. Si estendono così i tempi della normativa attuale, che prevedevaccinaleguarigione “sulla base delle nuove evidenze scientifiche” relative alla durata dell’immunità. Un provvedimento apposito verrà adottato in tempi brevi, già ...

