Roma – "Quella dei rifiuti è una situazione vergognosa, umiliante per tutti i romani e per l'immagine internazionale della città, siamo a rischio sanitario, è un elemento che colpisce duramente la vita dei cittadini." "È una emergenza insostenibile prodotta dall'immobilismo e dall'incapacità di questa amministrazione, perché ha cambiato sette o otto amministratori delegati di Ama, non ha fatto nuovi impianti e anzi li ha ridotti, non fa andare la differenziata e anzi la porta indietro e toglie man mano il porta a porta, tornando ai cassonetti." "Non c'è nessun impegno sulla chiusura del ...

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri situazione Letta: "Roma battaglia più importante, Gualtieri peso massimo" AGI/Vista - "Per noi la battaglia per riconquistare il Campidoglio e dare un futuro a Roma è fondamentale. La Capitale non merita la situazione in cui si trova da anni. E' probabilmente la battaglia più importante di tutte, di idee innanzitutto. Di cultura politica. L'Italia riparte se riparte la sua Capitale". Lo ha detto il ...

Comunali, Letta: 'Roma è battaglia importante, vinciamo e riparte Italia' ... la Capitale non merita la situazione in cui si trova da anni e per questo è la battaglia più ... Enrico Letta alla festa dell'unità di Roma accanto al candidato sindaco del Pd, Roberto Gualtieri. 'L'...

Gualtieri: situazione rifiuti vergognosa e umiliante, c'è rischio sanitario - RomaDailyNews RomaDailyNews Entusiasmo di militanti ed iscritti: dalla Festa dell'Unità pieno sostegno a Roberto Gualtieri (AGR) Ieri si è conclusa a Roma la Festa dell’Unità. La serata conclusiva della Festa, la prima ed unica in presenza, nella poplare Testaccio, è stata la giornata di Roberto Gualtieri, attorno a lui s ...

Letta: "Riforma giustizia in autunno, fondamentale per fondi Pnrr" Il segretario del Pd a tutto campo alla Festa dell'unità al testaccio. E sulle amministrative a Roma dice: "Sono fondamentali, se riparte la capitale riparte il Paese" ...

