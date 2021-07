Gualtieri | basta ambiguità su vaccini | politici diano esempio

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma – “L’economia non è contro la salute. Tutelare la salute è il modo migliore per proteggere l’economia. Perché se poi per non avere fatto nulla, avere scherzato e fatto demagogia sui, poi ci si ritrova a dover ricominciare a chiudere, non mi sembra sia stato fatto un buon servizio.” “Bisogna dare l’e invitare i cittadini a vaccinarsi e rispettare le regole e sostenere anche iniziative come il Green pass, vediamo applicato a quali fattispecie, che peraltro in alcuni casi può anche consentire attività che altrimenti neanche aprirebbero.” “Quindi invito soprattutto chi da l’, i, i ...