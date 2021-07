(Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Alla presenza del presidente e del direttore diCampania, Fabrizio Marzano e Paolo Di Palma, è stata, nella mattinata di martedì 20 luglio, laed accoglientedelladi. Il nuovo ufficio, fortemente voluto per gli associati del comprensorio ufitano dal presidente provinciale, Angelo Frattolillo, e dal direttore, Antonio Caputo, è sito in via A.A. Minichiello a. Alla presenza di un folto numero di persone, ha benedetto i ...

anteprima24 : ** #Grottaminarda, inaugurata la nuova sede zonale di #Confagricoltura ##Avellino ** -

Ultime Notizie dalla rete : Grottaminarda inaugurata

Irpinia News

Più 2 parchi, uno a Bagnoli (Napoli,) l'altro a Formia (Latina) e un Giardino Totò a... Un'altra Piazza Franco Califano fudal sindaco ad Ardea, in provincia di Roma, nel 2015, ...Più 2 parchi, uno a Bagnoli (Napoli,) l'altro a Formia (Latina) e un Giardino Totò a... Un'altra Piazza Franco Califano fudal sindaco ad Ardea, in provincia di Roma, nel 2015, ...Alla presenza del presidente e del direttore di Confagricoltura Campania, Fabrizio Marzano e Paolo Di Palma, è stata inaugurata, nella mattinata ... è sito in via A.A. Minichiello a Grottaminarda.Nella giornata di domani, martedì 20 luglio con inizio alle ore 11,30, sarà inaugurata a Grottaminarda la nuova sede zonale di Confagricoltura Avellino. Accoglienti e funzionali locali, siti in via A.