Green Pass, Petrella: "Non si utilizzi il certificato come arma. Doccia gelata per imprese" (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – L'obbligo di Green Pass è meglio della chiusura forzata. Ma non è una soluzione indolore, ed avrà un grave impatto sulle attività economiche: a seconda della modulazione che verrà scelta, restringere l'accesso ai soli possessori del Pass rischia di far perdere 1,5 miliardi di fatturato alle attività turistiche e pubblici esercizi, con una perdita di 300 milioni di euro di fatturato per i soli bar e ristoranti. A stimarlo è Confesercenti Provinciale di Caserta. "Favorire la massima copertura della popolazione con le vaccinazioni deve essere una priorità, ma non si utilizzi il ...

