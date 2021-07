Green pass per lavorare, la proposta di Confindustria non piace a Landini: «Spero che sia il caldo» (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’idea di Confindustria sul Green pass obbligatorio per lavorare non piace al segretario della Cgil Maurizio Landini. «Spero che sia il caldo. In questo anno di pandemia i lavoratori sono sempre andati in fabbrica in sicurezza. Rispettando i protocolli e le norme di distanziamento. Non sono le aziende che devono stabilire chi entra e chi esce», dice oggi in un’intervista a La Stampa. Ieri è trapelata la mail che la direttrice generale di Confindustria Francesca Mariotti ha inviato ai direttori del sistema industriale. Nel testo si scrive ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’idea disulobbligatorio pernonal segretario della Cgil Maurizio. «che sia il. In questo anno di pandemia i lavoratori sono sempre andati in fabbrica in sicurezza. Rispettando i protocolli e le norme di distanziamento. Non sono le aziende che devono stabilire chi entra e chi esce», dice oggi in un’intervista a La Stampa. Ieri è trapelata la mail che la direttrice generale diFrancesca Mariotti ha inviato ai direttori del sistema industriale. Nel testo si scrive ...

