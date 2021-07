Green pass per lavorare, Confindustria propone, Landini boccia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il segretario generale Cgil, Maurizio Landini, boccia l’ultima idea di Confindustria: Green pass obbligatorio per chi va a lavorare. La proposta è fuoriuscita dalla mail della direttrice generale Francesca Mariotti. “Spero che sia il caldo” commenta Landini. Green pass al lavoro? Nella giornata di ieri è trapelata la notizia che Confindustria voleva imporre una certificazione sanitaria per l’ingresso sui posti di lavoro. La proposta era trascritta in una mail della direttrice generale Francesca Mariotti, inviata ai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il segretario generale Cgil, Mauriziol’ultima idea diobbligatorio per chi va a. La proposta è fuoriuscita dalla mail della direttrice generale Francesca Mariotti. “Spero che sia il caldo” commentaal lavoro? Nella giornata di ieri è trapelata la notizia chevoleva imporre una certificazione sanitaria per l’ingresso sui posti di lavoro. La proposta era trascritta in una mail della direttrice generale Francesca Mariotti, inviata ai ...

