Green pass, obbligo da lunedì: sì ai ristoranti al chiuso con una dose, in palestra e discoteca servirà il richiamo (Di giovedì 22 luglio 2021) Con 38 milioni di ?Green pass? già scaricati anche per i presidenti di Regione è difficile mettersi di traverso. L?obbligo del lasciapassare inizierà ad essere... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 22 luglio 2021) Con 38 milioni di ?? già scaricati anche per i presidenti di Regione è difficile mettersi di traverso. L?del lasciaare inizierà ad essere...

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - CarloCalenda : Mi scrivono che la posizione giusta per un liberale sarebbe: libertà dal vaccino, no green pass, no chiusure e no o… - TizianaFerrario : e il lockdown no..e il green pass no..e il vaccino no...io ho perso la pazienza. Chiedo misure drastiche contro chi… - giorgio2181953 : ?? Lucaselli: «Il green pass è illiberale, incostituzionale e antidemocratico» - moscowmulee22 : RT @SupportRossi46: Criticate tutti l'obbligo del green pass ma non vi sentireste più sicuri ad entrare in un posto in cui sapete che TUTTI… -