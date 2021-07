Green pass obbligatorio per bus e metro dal 15 settembre? (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dovrebbe arrivare a breve il decreto che normerà il Green pass obbligatorio, la proroga dello stato di emergenza e i nuovi criteri per i colori delle regioni. Tutte le ipotesi in campo Il certificato verde dovrebbe essere ancora rilasciato solo con una dose di vaccino, almeno per ora. In questo caso sarà obbligatorio per gli eventi e i ristoranti al chiuso. La seconda tappa prevede che dal primo settembre però per le stesse attività il Green pass sarà valido solo per chi ha completato la vaccinazione effettuando anche il richiamo. Dando così la possibilità a chi ancora ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dovrebbe arrivare a breve il decreto che normerà il, la proroga dello stato di emergenza e i nuovi criteri per i colori delle regioni. Tutte le ipotesi in campo Il certificato verde dovrebbe essere ancora rilasciato solo con una dose di vaccino, almeno per ora. In questo caso saràper gli eventi e i ristoranti al chiuso. La seconda tappa prevede che dal primoperò per le stesse attività ilsarà valido solo per chi ha completato la vaccinazione effettuando anche il richiamo. Dando così la possibilità a chi ancora ...

