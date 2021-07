Green pass obbligatorio in Italia per viaggi, ristoranti, sport e cinema: domani il nuovo decreto (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il decreto del governo cambia i parametri per lasciare le Regioni in zona bianca. La proposta di Confindustria per i dipendenti Leggi su corriere (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ildel governo cambia i parametri per lasciare le Regioni in zona bianca. La proposta di Confindustria per i dipendenti

Advertising

CarloCalenda : Mi scrivono che la posizione giusta per un liberale sarebbe: libertà dal vaccino, no green pass, no chiusure e no o… - Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - TizianaFerrario : e il lockdown no..e il green pass no..e il vaccino no...io ho perso la pazienza. Chiedo misure drastiche contro chi… - farouchex : Meglio se non dico nulla sul green pass altrimenti mi arrestano. - Sasuke62420785 : @repubblica IMPORTANTE, obbligo di mostrare il documento, già c'è gente che pensa di usare green pass di amici o genitori. -