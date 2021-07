Green pass obbligatorio in bar e ristoranti. I dettagli del piano governativo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Contenere il contagio ed evitare il più possibile nuove chiusure sono gli obiettivi principali del governo in questo momento, mettere a frutto a dovere l’infrastruttura del Green pass può essere il mezzo giusto per conseguirli. L’esecutivo continua nel dialogo con le Regioni, tra urgenza di fermare il dilagare della variante Delta del Covid-19 e necessità di lasciare respiro alle imprese, e l’idea è proprio quella di basarsi sul modello francese lanciato da Macron in questi giorni, richiedendo l’esibizione del certificato verde a prescindere dal colore della regione per accedere a spettacoli, manifestazioni sportive, viaggi. Anche nei bar e nei ... Leggi su formiche (Di mercoledì 21 luglio 2021) Contenere il contagio ed evitare il più possibile nuove chiusure sono gli obiettivi principali del governo in questo momento, mettere a frutto a dovere l’infrastruttura delpuò essere il mezzo giusto per conseguirli. L’esecutivo continua nel dialogo con le Regioni, tra urgenza di fermare il dilagare della variante Delta del Covid-19 e necessità di lasciare respiro alle imprese, e l’idea è proprio quella di basarsi sul modello francese lanciato da Macron in questi giorni, richiedendo l’esibizione del certificato verde a prescindere dal colore della regione per accedere a spettacoli, manifestazioni sportive, viaggi. Anche nei bar e nei ...

