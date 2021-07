Green pass obbligatorio | dai viaggi allo sport Attesa per obbligo vaccinale docenti e trasporti

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - CarloCalenda : Mi scrivono che la posizione giusta per un liberale sarebbe: libertà dal vaccino, no green pass, no chiusure e no o… - TizianaFerrario : e il lockdown no..e il green pass no..e il vaccino no...io ho perso la pazienza. Chiedo misure drastiche contro chi… - AlvisiConci : RT @mariamacina: Sondaggio Piepoli per il Foglio: il 73% degli italiani è favorevole al green pass alla francese. - SaverioMonteneg : RT @lucianocapone: “Non mi sento molto vicino alla posizione di dire che alla Camera si entra solo con il Green pass. È impossibile chieder… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Il Post

Città del Vaticano - Mentre in Italia l'idea del greenpass è ancora per aria, il Vaticano ha già preso la sua decisione: durante il prossimo viaggio di Papa Francesco a settembre solo i fedeli ...... 'Da oggi denuncerò tutti gli insulti e gli auguri di morte che a migliaia sto ricevendo da quando per primo mi sono schierato con il'. Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e ...(Adnkronos) – La distanza con le Regioni è tangibile, difficile da accorciare. Per bar e ristoranti, ad esempio, il governo vuole introdurre il green pass, anche se solo per i tavoli all’interno e pur ..."Bisogna andare oltre le ipotesi sul green pass a scuola. Per riaprire gli istituti in presenza e in totale sicurezza serve l'obbligo del vaccino per il personale scolastico. In questo modo non bisogn ...