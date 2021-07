Green Pass obbligatorio anche per i cinema da lunedì? (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il Green Pass in Italia dovrebbe essere obbligatorio da lunedì 26 luglio 2021 e dovrà essere esibito anche per cinema e teatri: cosa cambia. Il Green Pass sarà all'esame del prossimo consiglio dei ministri e si parla di entrata in vigore già da lunedì 26 luglio. I cinema saranno interessati dalle restrizioni? A quanto pare sì, in base alla bozza del decreto che dovrebbe essere stata già approvata dalle Regioni. Stando alle ultime indiscrezioni, domani il Governo approverà il decreto che renderà obbligatorio ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ilin Italia dovrebbe essereda26 luglio 2021 e dovrà essere esibitopere teatri: cosa cambia. Ilsarà all'esame del prossimo consiglio dei ministri e si parla di entrata in vigore già da26 luglio. Isaranno interessati dalle restrizioni? A quanto pare sì, in base alla bozza del decreto che dovrebbe essere stata già approvata dalle Regioni. Stando alle ultime indiscrezioni, domani il Governo approverà il decreto che renderà...

Advertising

CarloCalenda : Mi scrivono che la posizione giusta per un liberale sarebbe: libertà dal vaccino, no green pass, no chiusure e no o… - Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - TizianaFerrario : e il lockdown no..e il green pass no..e il vaccino no...io ho perso la pazienza. Chiedo misure drastiche contro chi… - LPincia : RT @AnnalisaChirico: Il Green pass per ristorante e bar è misura da stato poliziesco. Un modo subdolo per imporre l’obbligo vaccinale. Non… - lielietome_ : RT @StalkerAnsya: Sull’obbligo di green pass in posti con rischio di assembramento dico solo che non posso non pensare alle zone rosse e al… -