Green pass, Landini sferza Confindustria: «Niente stipendio senza vaccino? Un colpo di sole» (Di mercoledì 21 luglio 2021) «Spero che sia il caldo». Sceglie l’ironia Maurizio Landini, numero uno della Cgil, per commentare la sortita di Confindustria sul Green pass obbligatorio nelle fabbriche, pena il cambio di mansione o addirittura la sospensione per i renitenti al vaccino. Una proposta che sa tanto di ‘800 e che, pur basata su motivazioni tutt’altro che peregrine, evidenzia quanto meno un evidente deficit di metodo. Non è esattamente questo il terreno per solitarie fughe in avanti. Così Landini in un’intervista a La Stampa Che cosa frullasse in testa a Confindustria i sindacati l’hanno ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 luglio 2021) «Spero che sia il caldo». Sceglie l’ironia Maurizio, numero uno della Cgil, per commentare la sortita disulobbligatorio nelle fabbriche, pena il cambio di mansione o addirittura la sospensione per i renitenti al. Una proposta che sa tanto di ‘800 e che, pur basata su motivazioni tutt’altro che peregrine, evidenzia quanto meno un evidente deficit di metodo. Non è esattamente questo il terreno per solitarie fughe in avanti. Cosìin un’intervista a La Stampa Che cosa frullasse in testa ai sindacati l’hanno ...

