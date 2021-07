Green pass Italia, zona gialla e stato emergenza: 'muro' Regioni (Di giovedì 22 luglio 2021) (Adnkronos) - Non c'è ancora alcuna convocazione, sia della cabina di regia che del Consiglio dei ministri. E nella conferenza stato-Regioni il tema pandemia -con tutto ciò che ne deriva in termini di nuovi parametri per definire i colori delle Regioni, Green pass, proroga dello stato di emergenza- è stato stralciato: verrà affrontato sì, ma soltanto oggi. Ad allungare i tempi il 'muro' delle Regioni, nonché le fibrillazioni interne alle forze di maggioranza. Con i malumori che, soprattutto sulla proroga a lungo termine ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) (Adnkronos) - Non c'è ancora alcuna convocazione, sia della cabina di regia che del Consiglio dei ministri. E nella conferenzail tema pandemia -con tutto ciò che ne deriva in termini di nuovi parametri per definire i colori delle, proroga dellodi- èstralciato: verrà affrontato sì, ma soltanto oggi. Ad allungare i tempi il '' delle, nonché le fibrillazioni interne alle forze di maggioranza. Con i malumori che, soprattutto sulla proroga a lungo termine ...

