Green pass Italia, zona gialla e stato emergenza: ‘muro’ Regioni (Di giovedì 22 luglio 2021) Non c’è ancora alcuna convocazione, sia della cabina di regia che del Consiglio dei ministri. E nella conferenza stato-Regioni il tema pandemia -con tutto ciò che ne deriva in termini di nuovi parametri per definire i colori delle Regioni, Green pass, proroga dello stato di emergenza- è stato stralciato: verrà affrontato sì, ma soltanto oggi. Ad allungare i tempi il ‘muro’ delle Regioni, nonché le fibrillazioni interne alle forze di maggioranza. Con i malumori che, soprattutto sulla proroga a lungo termine dello ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 luglio 2021) Non c’è ancora alcuna convocazione, sia della cabina di regia che del Consiglio dei ministri. E nella conferenzail tema pandemia -con tutto ciò che ne deriva in termini di nuovi parametri per definire i colori delle, proroga dellodi- èstralciato: verrà affrontato sì, ma soltanto oggi. Ad allungare i tempi ildelle, nonché le fibrillazioni interne alle forze di maggioranza. Con i malumori che, soprattutto sulla proroga a lungo termine dello ...

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - CarloCalenda : Mi scrivono che la posizione giusta per un liberale sarebbe: libertà dal vaccino, no green pass, no chiusure e no o… - TizianaFerrario : e il lockdown no..e il green pass no..e il vaccino no...io ho perso la pazienza. Chiedo misure drastiche contro chi… - korolprivateer : RT @SupportRossi46: Criticate tutti l'obbligo del green pass ma non vi sentireste più sicuri ad entrare in un posto in cui sapete che TUTTI… - isabellarauti : RT @vocedelpatriota: Covid. Rauti (FdI): FdI contro green pass, è una follia -