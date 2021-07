Green pass Italia, Sileri: “In zona gialla per evitare chiusure” (Di mercoledì 21 luglio 2021) “La via Italiana al Green pass è antecedente a quella francese, è la stessa via di maggio, un’occasione per non chiudere. Oggi se hai contagi in salita rivedi i parametri e dai un peso maggiore ai ricoveri, ma saliranno anche quelli. E se una regione deve diventare gialla o arancione”, colore che rispetto al bianco prevede delle restrizioni, “fra una limitazione che interessa tutti e una limitazione che non esiste per il Green pass è chiaro che tutti preferiamo” quest’ultima “piuttosto che la chiusura. Anche perché il Green pass puoi ottenerlo se sei ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 luglio 2021) “La viana alè antecedente a quella francese, è la stessa via di maggio, un’occasione per non chiudere. Oggi se hai contagi in salita rivedi i parametri e dai un peso maggiore ai ricoveri, ma saliranno anche quelli. E se una regione deve diventareo arancione”, colore che rispetto al bianco prevede delle restrizioni, “fra una limitazione che interessa tutti e una limitazione che non esiste per ilè chiaro che tutti preferiamo” quest’ultima “piuttosto che la chiusura. Anche perché ilpuoi ottenerlo se sei ...

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - CarloCalenda : Mi scrivono che la posizione giusta per un liberale sarebbe: libertà dal vaccino, no green pass, no chiusure e no o… - TizianaFerrario : e il lockdown no..e il green pass no..e il vaccino no...io ho perso la pazienza. Chiedo misure drastiche contro chi… - morry74 : Modena. Green pass accostato al nazismo Bufera sul consigliere della Lega - siriapelle : RT @Smartitina: Ho amici vaccinati che mi hanno chiamata per dirmi che questa storia del #GreenpassObbligatorio non è affatto bella, che do… -