Green Pass e vaccini, in arrivo nuovo decreto: domani cabina di regia e Cdm (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi è conclusa la Conferenza delle Regioni convocata per questa mattina e che ha avuto come temi il Green Pass e l’aggiornamento dei parametri per i profili di rischio. Sull’estensione delle utilizzo del certificato verde, la posizione delle Regioni è quella di utilizzarlo per aprire le attività ancora chiuse nella zona di riferimento, come – per l’area bianca – le discoteche. Resta in una fase interlocutoria la questione dei parametri e in particolare delle soglie percentuali che determinano i profili di rischio. Si va invece verso una conferma del numero minimo di tamponi giornalieri da effettuare in zona bianca, che sarebbe ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi è conclusa la Conferenza delle Regioni convocata per questa mattina e che ha avuto come temi ile l’aggiornamento dei parametri per i profili di rischio. Sull’estensione delle utilizzo del certificato verde, la posizione delle Regioni è quella di utilizzarlo per aprire le attività ancora chiuse nella zona di riferimento, come – per l’area bianca – le discoteche. Resta in una fase interlocutoria la questione dei parametri e in particolare delle soglie percentuali che determinano i profili di rischio. Si va invece verso una conferma del numero minimo di tamponi giornalieri da effettuare in zona bianca, che sarebbe ...

Advertising

CarloCalenda : Mi scrivono che la posizione giusta per un liberale sarebbe: libertà dal vaccino, no green pass, no chiusure e no o… - Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - TizianaFerrario : e il lockdown no..e il green pass no..e il vaccino no...io ho perso la pazienza. Chiedo misure drastiche contro chi… - GiovaB95 : RT @NandoPiscopo1: @GiovaB95 @Marcello97M @RegionePuglia Vi posso procurare green pass portoghesi Info in dm - Charmed077 : RT @BarbaraRaval: ???? Gazzetta ufficiale n.171 del 19 luglio 202. Il decreto legge 18 maggio 2021 n.65, istitutivo tra l’altro del green pas… -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass 'Green pass anche a lavoro, no - vax sospesi e senza stipendio', Confindustria agita il dibattito Non solo per il ristorante o per la discoteca o per la palestra. Il Green Pass, e la sua estensione di utilizzo, che stanno dividendo il governo, la politica, e anche gli italiani, anche per andare a lavoro . È solo una proposta: l'ha avanzata Confindustria . Per ...

Confindustria: "A casa chi non ha il pass" In una lettera interna, la proposta choc al governo della dg degli industriali, Francesca Mariotti : "Senza card vietato l'ingresso in azienda". Fonti di viale dell'Astronomia: "Comunicazione ...

Green pass, verso obbligo a tappe per ristoranti e mezzi pubblici Il Sole 24 ORE Green Pass obbligatorio anche per i cinema da lunedì? Il green pass in Italia dovrebbe essere obbligatorio da lunedì 26 luglio 2021 e dovrà essere esibito anche per cinema e teatri: cosa cambia. Il green pass sarà all'esame del prossimo consiglio dei min ...

green pass regole CC News 24. le regole Green-pass obbligatorio da agosto per discoteche, stadi e grossi eventi: il dubbio dei ristoranti ; Cultura e spettacoli Saturnino&Onori, da InfraMente un co ...

Non solo per il ristorante o per la discoteca o per la palestra. Il, e la sua estensione di utilizzo, che stanno dividendo il governo, la politica, e anche gli italiani, anche per andare a lavoro . È solo una proposta: l'ha avanzata Confindustria . Per ...In una lettera interna, la proposta choc al governo della dg degli industriali, Francesca Mariotti : "Senza card vietato l'ingresso in azienda". Fonti di viale dell'Astronomia: "Comunicazione ...Il green pass in Italia dovrebbe essere obbligatorio da lunedì 26 luglio 2021 e dovrà essere esibito anche per cinema e teatri: cosa cambia. Il green pass sarà all'esame del prossimo consiglio dei min ...CC News 24. le regole Green-pass obbligatorio da agosto per discoteche, stadi e grossi eventi: il dubbio dei ristoranti ; Cultura e spettacoli Saturnino&Onori, da InfraMente un co ...