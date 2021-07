Green pass e restrizioni, l’Ue in ordine sparso. Dalla Grecia alla Croazia, ecco le regole per poter viaggiare Paese per Paese (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nonostante l’arrivo dei vaccini, viaggiare ai tempi della pandemia può risultare più difficile e problematico del previsto. Non tanto per il Green pass che è valido in tutti i paesi d’Europa, quanto per le diverse norme e misure in vigore in ogni singolo Stato. La Farnesina, infatti, raccomanda di pianificare i viaggi con la massima attenzione, tenendo presenti le regole relative a una eventuale quarantena previste nel Paese in cui ci si trova. Procedure che interessano anche i contatti con il soggetto positivo, che sono ugualmente sottoposti a quarantena e isolamento dalle autorità locali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nonostante l’arrivo dei vaccini,ai tempi della pandemia può risultare più difficile e problematico del previsto. Non tanto per ilche è valido in tutti i paesi d’Europa, quanto per le diverse norme e misure in vigore in ogni singolo Stato. La Farnesina, infatti, raccomanda di pianificare i viaggi con la massima attenzione, tenendo presenti lerelative a una eventuale quarantena previste nelin cui ci si trova. Procedure che interessano anche i contatti con il soggetto positivo, che sono ugualmente sottoposti a quarantena e isolamento dalle autorità locali ...

