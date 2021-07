Green pass, domani il decreto. Dove sarà obbligatorio (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug — Green pass anche in zona bianca per spettacoli, viaggi, sport e tutti i luoghi a rischio assembramento: è quanto stabilito nel decreto in via di approvazione nella giornata di domani dal governo. Green pass, domani la firma del governo Ancora incerto il nodo dei ristoranti al chiuso; sul tavolo delle ipotesi prevale l’idea di un pass «light» previsto per chi a effettuato solo una dose oppure presenta un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Con questi parametri l’Italia rimarrebbe in zona bianca per tutta l’estate scongiurando ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug —anche in zona bianca per spettacoli, viaggi, sport e tutti i luoghi a rischio assembramento: è quanto stabilito nelin via di approvazione nella giornata didal governo.la firma del governo Ancora incerto il nodo dei ristoranti al chiuso; sul tavolo delle ipotesi prevale l’idea di un«light» previsto per chi a effettuato solo una dose oppure presenta un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Con questi parametri l’Italia rimarrebbe in zona bianca per tutta l’estate scongiurando ...

