Green pass, domani il decreto: certificazione obbligatoria per ristoranti, spettacoli, navi e aerei (Di mercoledì 21 luglio 2021) E’ atteso per domani il decreto che introdurrà il Green pass obbligatorio. Per ora c’è il via libero dei presidenti di Regione. Manca l’ok definitivo del Consiglio dei Ministri che dovrebbe arrivare già nella giornata di oggi. Green pass obbligatorio per spettacoli, viaggi e sport: domani arriva il decreto Mancano alcuni dettagli da definire nel L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 21 luglio 2021) E’ atteso perilche introdurrà ilobbligatorio. Per ora c’è il via libero dei presidenti di Regione. Manca l’ok definitivo del Consiglio dei Ministri che dovrebbe arrivare già nella giornata di oggi.obbligatorio per, viaggi e sport:arriva ilMancano alcuni dettagli da definire nel L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

CarloCalenda : Mi scrivono che la posizione giusta per un liberale sarebbe: libertà dal vaccino, no green pass, no chiusure e no o… - Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - TizianaFerrario : e il lockdown no..e il green pass no..e il vaccino no...io ho perso la pazienza. Chiedo misure drastiche contro chi… - GaetanoBresci9 : Ma questa idea geniale di far partire il green pass prima di aver terminato la vaccinazione di chi vuole vaccinarsi chi l'ha partorita? - enricoI00 : @Ketto97n2 Tu hai già fatto il Covid, stai sereno avrai già il green pass definitivo -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Confindustria: "A casa chi non ha il pass" In una lettera interna, la proposta choc al governo della dg degli industriali, Francesca Mariotti : "Senza card vietato l'ingresso in azienda". Fonti di viale dell'Astronomia: "Comunicazione ...

Le ipotesi allo studio. Trasporti, eventi e ristoranti: verso il Green Pass Il Green Pass - Ansa . Estendere da subito il Green pass per accedere a luoghi affollati e alle attività di svago , inclusi i ristoranti al chiuso , ma con una "road map" di rafforzamento graduale dell'...

Green pass, verso obbligo a tappe per ristoranti e mezzi pubblici Il Sole 24 ORE Green Pass obbligatorio anche per i cinema da lunedì? Il green pass in Italia dovrebbe essere obbligatorio da lunedì 26 luglio 2021 e dovrà essere esibito anche per cinema e teatri: cosa cambia. Il green pass sarà all'esame del prossimo consiglio dei min ...

green pass regole CC News 24. le regole Green-pass obbligatorio da agosto per discoteche, stadi e grossi eventi: il dubbio dei ristoranti ; Cultura e spettacoli Saturnino&Onori, da InfraMente un co ...

In una lettera interna, la proposta choc al governo della dg degli industriali, Francesca Mariotti : "Senza card vietato l'ingresso in azienda". Fonti di viale dell'Astronomia: "Comunicazione ...Il- Ansa . Estendere da subito ilper accedere a luoghi affollati e alle attività di svago , inclusi i ristoranti al chiuso , ma con una "road map" di rafforzamento graduale dell'...Il green pass in Italia dovrebbe essere obbligatorio da lunedì 26 luglio 2021 e dovrà essere esibito anche per cinema e teatri: cosa cambia. Il green pass sarà all'esame del prossimo consiglio dei min ...CC News 24. le regole Green-pass obbligatorio da agosto per discoteche, stadi e grossi eventi: il dubbio dei ristoranti ; Cultura e spettacoli Saturnino&Onori, da InfraMente un co ...