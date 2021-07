Green pass: cena al ristorante con una dose di vaccino. Ma da settembre ce ne vorranno due (Di mercoledì 21 luglio 2021) Mario Draghi ha fatto un giro d'orizzonte con i leader europei: poi sentirà le Regioni e , per ultimi, i partiti. La soluzione per il Green pass? Per poter cenare al chiuso servirà aver fatto una prima dose di vaccino, poi, da settembre, ne saranno necessarie due. Il provvedimento, che conterrà anche la proroga della scadenza fino a fine dicembre, varrà solo per l'immediato. Ovvero per mettere nero su bianco i criteri per partecipare ai grandi eventi, come concerti e discoteche, oppure come comportarsi negli spazi chiusi e nei viaggi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 21 luglio 2021) Mario Draghi ha fatto un giro d'orizzonte con i leader europei: poi sentirà le Regioni e , per ultimi, i partiti. La soluzione per il? Per poterre al chiuso servirà aver fatto una primadi, poi, da, ne saranno necessarie due. Il provvedimento, che conterrà anche la proroga della scadenza fino a fine dicembre, varrà solo per l'immediato. Ovvero per mettere nero su bianco i criteri per partecipare ai grandi eventi, come concerti e discoteche, oppure come comportarsi negli spazi chiusi e nei viaggi L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - CarloCalenda : Mi scrivono che la posizione giusta per un liberale sarebbe: libertà dal vaccino, no green pass, no chiusure e no o… - TizianaFerrario : e il lockdown no..e il green pass no..e il vaccino no...io ho perso la pazienza. Chiedo misure drastiche contro chi… - RobyJoe4 : RT @EddyGor55980228: Gli amici speciali che inneggiano alla segregazione lo sanno che, ai sensi dell'art. 9 comma 3 della legge 87 del 2021… - fedegiallorosso : RT @Misurelli77: Siamo un Paese FANTASTICO Al bar con il green-pass è dittatura sanitaria Al bar con la pistola carica è legittima difesa F… -