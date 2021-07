Green Pass al Senato? La Russa risponde così: “I non vaccinati li mettiamo al piano di sopra, distanziati e con mascherina. Gli altri di sotto” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nei giorni in cui si discute dell’introduzione del Green Pass per eventi e ristoranti al chiuso, anche all’interno delle Aule del Parlamento si parla di certificazione verde. Come fare con i Senatori e i deputati non vaccinati? “Io sono vaccinato e credo che lo sia la gran parte dei Senatori – dice Ignazio La Russa, rispondendo a una domanda di Andrea Marcucci (Pd) come vicepresidente di Palazzo Madama all’inizio della seduta di martedì 20 luglio – Ma i non vaccinati potremmo metterli al piano di sopra, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nei giorni in cui si discute dell’introduzione delper eventi e ristoranti al chiuso, anche all’interno delle Aule del Parlamento si parla di certificazione verde. Come fare con iri e i deputati non? “Io sono vaccinato e credo che lo sia la gran parte deiri – dice Ignazio Lando a una domanda di Andrea Marcucci (Pd) come vicepresidente di Palazzo Madama all’inizio della seduta di martedì 20 luglio – Ma i nonpotremmo metterli aldi, ...

Advertising

CarloCalenda : Mi scrivono che la posizione giusta per un liberale sarebbe: libertà dal vaccino, no green pass, no chiusure e no o… - Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - TizianaFerrario : e il lockdown no..e il green pass no..e il vaccino no...io ho perso la pazienza. Chiedo misure drastiche contro chi… - VailatiSergio : RT @ImolaOggi: Fico: 'No green pass in Parlamento. Non è possibile chiedere chi è vaccinato e chi no' - blackcode000 : RT @borghi_claudio: Comunque è fantastico: la sinistra 'green pass per tutti'. Poi per tutte le categorie che si stavano rivoltando con noi… -