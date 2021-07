Grand Hotel | mentre ricominciano le visite si cerca chi completi il restauro

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Anche se ilha ricominciato da poco a mostrare parte della sua originaria bellezza, il comune di San Pellegrino Terme continua la ridi chi possa portarne a termine la ristrutturazione e che voglia poi impegnarsi nella futura gestione. Dopo una prima gara (prorogata due volte, ma conclusasi con un nulla di fatto), l’amministrazione comunale ha pubblicato un secondo avviso, con termine giovedì 30 settembre. L’obiettivo è trovare chi possa completare la ristrutturazione dello storico edificio (di proprietà comunale) stimata in 26 milioni di euro. Una volta completati i lavori, verrà concordata la durata della concessione ...

" Make La Vita Dolce Again ' è lo slogan che meglio definisce il concorso d'eleganza di auto d'epoca svoltosi in Sardegna, nella cornice della Costa Smeralda e deldi Poltu Quatu, con ...Lui anticipa: "Scoprirete chi ci sposerà" Partirà il 30 luglio il programma di Simona Ventura e Giovanni Terzi La terrazza della dolce vita daldi Rimini. Proprio parlando degli incontri ...Il 31 luglio, alle ore 15:15, presso il Grand hotel excelsior di Reggio Calabria, si terrà il primo gabinetto del distretto Leo 108 Ya per l’anno sociale 2021-2022 Giorno 31 luglio,alle ore 15:15, ...Gita spassionata al lago di Como, incrociando nobili ombre letterarie. Attenzione, anche Hemingway ha bazzicato da quelle parti!