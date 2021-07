Gossip news: Benedetta Parodi splendida col pancione, Elodie confessione su Maria De Filippi, Veronica Lario com’è oggi (Di mercoledì 21 luglio 2021) Elodie a cuore aperto su Maria De Filippi Elodie, qualche mese fa, è stata ospite di Francesca Fialdini. Nel salotto tv della Rai si è aperta completamente, raccontandosi, come suo solito, senza remore e tabù. Ed è proprio in questa chiacchierata che ha avuto per la padrona di casa di Amici Maria De Filippi, delle parole L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 21 luglio 2021)a cuore aperto suDe, qualche mese fa, è stata ospite di Francesca Fialdini. Nel salotto tv della Rai si è aperta completamente, raccontandosi, come suo solito, senza remore e tabù. Ed è proprio in questa chiacchierata che ha avuto per la padrona di casa di AmiciDe, delle parole L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

_raffyly : @hyunites @W00LFCHAN Secondo me invece genera comunque un certo gossip, se mi dicessero che uno dei gruppi più famo… - Martina11043191 : @kisskokki La diretta dovrebbe essere di Gossip News Italia - lasiciliait : Canalis, 'Vite da copertina' proprio come la sua - Cosmopolitan_IT : Ma il solitario all'anulare sinistro di Britney??@britneyspears #BritneySpears - patrinelli : Vaccino, Heather Parisi contro Antonella Clerici: 'Basta ricatti morali, così non si evita di trasmettere il virus' -