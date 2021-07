Golf, Eurotour 2021: Cazoo Open a casa di Bale, quattro azzurri presenti (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’European Tour fa tappa in Galles per il Cazoo Open, in programma dal 22 al 25 luglio al Celtic Manor Resort di Newport, dove nel 2010 è stata disputata la Ryder Cup. L’evento, supportato da Gareth Bale – calciatore del Real Madrid e grande appassionato del “green” – con l’obiettivo di rendere sempre più popolare questa disciplina in Galles, vedrà in gara anche quattro azzurri: Nino Bertasio, Lorenzo Gagli, Andrea Pavan e Aron Zemmer. Nessuna grande stella in campo in un evento che precede la gara individuale maschile di Golf ai Giochi di Tokyo (dal 29 luglio al primo agosto al ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’European Tour fa tappa in Galles per il, in programma dal 22 al 25 luglio al Celtic Manor Resort di Newport, dove nel 2010 è stata disputata la Ryder Cup. L’evento, supportato da Gareth– calciatore del Real Madrid e grande appassionato del “green” – con l’obiettivo di rendere sempre più popolare questa disciplina in Galles, vedrà in gara anche: Nino Bertasio, Lorenzo Gagli, Andrea Pavan e Aron Zemmer. Nessuna grande stella in campo in un evento che precede la gara individuale maschile diai Giochi di Tokyo (dal 29 luglio al primo agosto al ...

