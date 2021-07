Giustizia, salta l'approdo in Aula della riforma del processo penale (Di mercoledì 21 luglio 2021) salta l'approdo alla Camera della riforma del processo penale prevista per il 23 luglio, data decisa a suo tempo dalla Conferenza dei capigruppo. La Commissione Giustizia della Camera, infatti, ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 luglio 2021)l'alla Cameradelprevista per il 23 luglio, data decisa a suo tempo dalla Conferenza dei capigruppo. La CommissioneCamera, infatti, ha ...

Advertising

CorriereQ : Giustizia: salta data ddl penale, non più in Aula il 23 luglio - DaniSalvestroni : RT @MediasetTgcom24: Giustizia, salta l'approdo in Aula della riforma del processo penale #giustizia - giornaleradiofm : Approfondimenti: Giustizia:salta data ddl penale,non più in aula 23 luglio: (ANSA) - ROMA, 21 LUG - Salta l'approdo… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Salta approdo in aula della #Camera della riforma processo penale per 23 luglio. Commissione Giustizia Camera ha incaricato… - misscoquette21 : RT @MediasetTgcom24: Giustizia, salta l'approdo in Aula della riforma del processo penale #giustizia -