Giustizia, Renzi firma per i referendum di Radicali e Lega (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha firmato per i 6 referendum sulla Giustizia promossi da Radicali e Lega. "Quando si parla di referendum sulla Giustizia si ricorda l'impegno dei Radicali e il primo nome che viene in mente è quello di Enzo Tortora. Sono grato ai Radicali per questo sforzo", ha detto Renzi. tan/sat/mrv su Il Corriere della Città.

