Giustizia, per i giornali la relazione sullo Stato di diritto Ue blinda la riforma Cartabia: ma non è mai citata. E ha effetti opposti alle richieste di Bruxelles (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Una sponda dall’Ue al progetto Cartabia”, sostiene Repubblica. “riforma della Giustizia? L’Ue loda i progressi italiani“, rincara Il Sole 24 ore. “Le toghe in rivolta contro la riforma, ma l’Ue la blinda“, si scalda Il Giornale. Mentre si moltiplicano le prese di posizione nella magistratura e non solo di chi mette in allarme sui rischi della riforma Cartabia, i principali quotidiani corrono in aiuto del governo Draghi e usano la relazione dello Stato di diritto 2021 dell’Unione europea, che semplicemente fa il quadro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Una sponda dall’Ue al progetto”, sostiene Repubblica. “della? L’Ue loda i progressi italiani“, rincara Il Sole 24 ore. “Le toghe in rivolta contro la, ma l’Ue la“, si scalda Il Giornale. Mentre si moltiplicano le prese di posizione nella magistratura e non solo di chi mette in allarme sui rischi della, i principali quotidiani corrono in aiuto del governo Draghi e usano ladellodi2021 dell’Unione europea, che semplicemente fa il quadro ...

Advertising

amnestyitalia : Ancora oggi molti dei responsabili delle gravi violazioni dei diritti umani commesse in quell’occasione sono sfuggi… - stanzaselvaggia : L’assessore della Lega a Voghera è un ottimo testimonial per il referendum Lega sulla giustizia: chi sbaglia paga, senza inutili lungaggini. - ItaliaViva : .@matteorenzi : 'Mercoledì alle 11,30 andrò alla sede dei Radicali per firmare per i referendum sulla giustizia. Qu… - maffia_camillo : RT @AgenziaASI: Al via la raccolta firme per i referendum promossi da Lega e Radicali a Teramo Amnistia, Giustizia e Libertà Abruzzi https:… - eErgaOmnes : RT @Moonlightshad1: Tra i capi di imputazione dei poliziotti incriminati per i pestaggi alla Diaz non c'è il tentato omicidio, sugli altri… -