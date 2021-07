Giustizia: Marcucci, 'non c'è spazio per restaurazione era Bonafede' (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug (Adnkronos) - "Sono molto preoccupato dall'atteggiamento 5 Stelle sulla riforma Cartabia". Così il senatore del Pd Andrea Marcucci in un'intervista al 'Giornale'. "Vedo un parallelismo tra la valanga di emendamenti della Lega sullo Zan e quello dei grillini sulla Giustizia. L'obiettivo è lo stesso: l'affossamento di un provvedimento”, spiega. Secondo Marcucci "le parole di Conte dopo l'incontro con Draghi non corrispondono al comportamento parlamentare dei 5 stelle. Non voglio trarne conclusioni, magari l'ex premier non ha avuto tempo di parlare con i suoi deputati. Ai magistrati dico quello che ho detto ai vescovi, è giusto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug (Adnkronos) - "Sono molto preoccupato dall'atteggiamento 5 Stelle sulla riforma Cartabia". Così il senatore del Pd Andreain un'intervista al 'Giornale'. "Vedo un parallelismo tra la valanga di emendamenti della Lega sullo Zan e quello dei grillini sulla. L'obiettivo è lo stesso: l'affossamento di un provvedimento”, spiega. Secondo"le parole di Conte dopo l'incontro con Draghi non corrispondono al comportamento parlamentare dei 5 stelle. Non voglio trarne conclusioni, magari l'ex premier non ha avuto tempo di parlare con i suoi deputati. Ai magistrati dico quello che ho detto ai vescovi, è giusto ...

I LEADER DEL RANCORE In effetti sabato Conte ha lanciato un avvertimento a Draghi su riforma della giustizia e reddito ... Non ascolta nemmeno le voci interne al Pd, come il capogruppo al Senato Andrea Marcucci che lo mette ...

