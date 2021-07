Giuffredi: ”Mario Rui? Qualche sondaggio ma credo resterà al Napoli” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Giuffredi, agente di Hysaj: “Tifosi Lazio? Un equivoco, la canzone era in una serie tv. Ha ricevuto tantissima solidarietà e ha trovato un Sarri entusiasta. Mario Rui? Qualche sondaggio ma credo resterà in azzurro” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Di Lorenzo, Mario Rui e Hysaj. Queste le sue parole: SULLA VICENDA HYSAJ “Hysaj? C’è stato un equivoco sotto tutti i punti di vista. Lui ha cantato la canzone perché faceva ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 21 luglio 2021), agente di Hysaj: “Tifosi Lazio? Un equivoco, la canzone era in una serie tv. Ha ricevuto tantissima solidarietà e ha trovato un Sarri entusiasta.main azzurro” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto, agente tra gli altri di Di Lorenzo,e Hysaj. Queste le sue parole: SULLA VICENDA HYSAJ “Hysaj? C’è stato un equivoco sotto tutti i punti di vista. Lui ha cantato la canzone perché faceva ...

