Giro di tamponi per il Napoli, ecco i risultati (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il Napoli, tramite il proprio profilo Twitter, ha comunicato l’esito dei tamponi effettuati nella giornata di ieri ai componenti del gruppo squadra. Fortunatamente, nessuno di loro è risultato positivo. Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/n9VTGNq823 — Official SSC Napoli (@sscNapoli) July 21, 2021 Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il, tramite il proprio profilo Twitter, ha comunicato l’esito deieffettuati nella giornata di ieri ai componenti del gruppo squadra. Fortunatamente, nessuno di loro è risultato positivo. Tutti negativi al Covid-19 ieffettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra. #ForzaSempre pic.twitter.com/n9VTGNq823 — Official SSC(@ssc) July 21, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Giro tamponi Stato emergenza, Green pass e regole Zona gialla: cosa deciderà il governo ...la curva epidemiologica in ripresa - sarebbero molte quelle a finire in zona gialla a stretto giro. ... Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 218.705 tamponi, l'indice positività è a 1,6%. In terapia ...

Zona gialla, si tratta sulle percentuali delle ospedalizzazioni ... nel giro di un paio di settimane. Probabile che domani, nella conferenza stato - regioni, si ... la riduzione delle zone da 4 a 3, e l'aumento della soglia obbligatoria di tamponi a 150 ogni 100mila ...

Covid | Spezia, nuovo giro di tamponi per il gruppo squadra: i risultati

Covid nei centri estivi, 10 contagi tra bambini e animatori nel Veneziano. Sospesi sei servizi Un cluster con cinque casi più altri positivi isolati a Marghera e al Lido. E il numero è destinato a salire: si attende a breve l’esito di 68 tamponi ...

