Giorgia Rossi prende le distanze da Diletta Leotta: “Non siamo paragonabili” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Giorgia Rossi è il nuovo volto di Dazn: la biondissima e talentuosa giornalista infatti a breve “traslocherà” alla piattaforma di streaming dedicata allo sport, dopo 8 anni di carriera a Mediaset. Quella della Rossi è stata una lunga gavetta nella rete del Biscione, tanto da diventare un volto noto dei palinsesti sportivi. Prima di Mediaset, la Rossi ha lavorato a Sky, poi a è approdata su Rai Sport, e in seguito si è fatta notare nei panni di inviata speciale per Tiki Taka, noto programma Mediaset in onda su Italia 1. Impossibile per molti non pensare a un confronto diretto con Diletta ... Leggi su dilei (Di mercoledì 21 luglio 2021)è il nuovo volto di Dazn: la biondissima e talentuosa giornalista infatti a breve “traslocherà” alla piattaforma di streaming dedicata allo sport, dopo 8 anni di carriera a Mediaset. Quella dellaè stata una lunga gavetta nella rete del Biscione, tanto da diventare un volto noto dei palinsesti sportivi. Prima di Mediaset, laha lavorato a Sky, poi a è approdata su Rai Sport, e in seguito si è fatta notare nei panni di inviata speciale per Tiki Taka, noto programma Mediaset in onda su Italia 1. Impossibile per molti non pensare a un confronto diretto con...

Advertising

MondoTV241 : Giorgia Rossi la tocca piano ' La Leotta? Io sono una giornalista, lei una conduttrice, non le invidio nulla nemmen… - zazoomblog : Giorgia Rossi e la rivalità con Diletta Leotta: la giornalista svela la verità - #Giorgia #Rossi #rivalità… - Mediagol : DAZN, Giorgia Rossi e il dualismo con Diletta Leotta: “Non siamo paragonabili” - davideinno85 : RT @_DAGOSPIA_: 'A DILETTA LEOTTA NON INVIDIO NIENTE, NEANCHE IL FIDANZATO'-GIORGIA ROSSI SU 'OGGI' ACCENDE IL DERBY - davideinno85 : RT @_DAGOSPIA_: 'A DILETTA LEOTTA NON INVIDIO NIENTE, NEANCHE IL FIDANZATO'-GIORGIA ROSSI SU 'OGGI' ACCENDE IL DERBY -