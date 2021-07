Gino Paoli | malattia | cos’è la labirintite acuta

Leggi su ck12

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Scopriamo insiemela, sintomatologia e terapie, che ha costretto il cantautore genovesead annullare alcuni concerti (Screen video)Il mondo della musica e dello spettacolo in generale, sia addetti ai lavori che fan, sono in apprensione per lo stato di salute del cantautore genovese, 87 anni a settembre, il quale nei giorni scorsi ha dovuto annullare la propria esibizione all’Umbria Jazz in quanto affetto da una formadi. Il cantautore era atteso all’Arena Santa Giuliana di ...