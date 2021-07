Ginnastica artistica | Olimpiadi Tokyo | l’Italia si scalda | stanotte la prova podio Ferrari e compagne verso il test

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Cresce l’attesa per l’inizio delle gare dialledi2021. Le ragazze si esibiranno domenica 25 luglio nel turno di qualificazione, ma prima di mettersi ufficialmente in gioco all’Ariake Gymnastics Centre ci sarà la possibità di affrontare la. L’appuntamento è per domani (giovedì 22 luglio), quando le atlete si presenteranno nell’impianto di gara per effettuare il tradizionalesugli attrezzi che troveranno poi tre giorni dopo al debutto nella rassegna a cinque cerchi. Gli appassionati della Polvere di Magnesio sanno ...