Giappone | banca centrale preoccupata per ripresa inflazione su aumento costi materie prime

(Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – L’deiglobali dellefarà aumentare gradualmente l’. A lanciare l’allarme è la Bank of Japan nei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria del 17 e 18 giugno in cui sottolinea tuttavia che l’andamento debole dei consumi nazionali potrebbe contribuire a mantenere contenuta la dinamica al rialzo dei prezzi. Alcuni funzionari della BoJ hanno poi avvertito che l‘dei prezzi potrebbe anche far impennare iper le aziende. “Molti membri hanno affermato che l’interna all’ingrosso ...

"Se questo continuerà e le aziende non riusciranno a trasferire i costi più elevati - si legge nelle minute - ciò potrebbe peggiorare gli scambi commerciali dele pesare sulle prospettive ...... che ha invocato l'accelerazione delle vaccinazioni in, presupposto per una ripresa dell'... ha detto il numero due dellacentrale - Sebbene i rischi sull'outlook dell'economia siano ...(Teleborsa) - L'aumento dei costi globali delle materie prime farà aumentare gradualmente l'inflazione. A lanciare l'allarme è la Bank of Japan nei verbali dell'ultima riunione di ...La Banca del Giappone (Bank of Japan – BoJ vede inflazione in graduale aumento per colpa delle materie prime. È l’indicazione che emerge dalla minute relative all’ultima riunione, in cui si evidenza c ...