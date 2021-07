Giannis | festa senza fine | è delirio al fast food coi tifosi E uno tocca pure

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo la vittoria del titolo Nba con Milwaukee Bucks,Antetokounmpo continua a festeggiare: in coda con la macchina a unviene accerchiato da deiche intonano cori e lo ...

Dopo la vittoria del titolo Nba con Milwaukee Bucks,Antetokounmpo continua a festeggiare: in coda con la macchina a un fast food viene accerchiato da dei tifosi che intonano cori e lo ricoprono di applausi. Uno riesce pure a toccare il trofeo!grande, dunque. I Bucks avevano iniziato la serie con il freno a mano tirato perdendo le ... outstream A guidare al trionfo la truppa di coach Budenholzer è il grecoAntetokounmpo, che ...Pochi minuti dopo la cocente sconfitta di gara 6, Monty Williams, il coach dei Phoenix Suns, battuti nella finale NBA, ha voluto congratularsi ...Una folla in delirio, dentro e fuori dal palazzo, per un totale di circa 82mila persone Ci riferiamo ai video che raccontano la festa dei Milwaukee Bucks e dei loro tifosi dopo la vittoria del titolo ...